化工廠洩漏有毒氣體　56村民不適送院

江西贛江會昌縣有多名村民近日在農田工作時，突然聞到刺激性氣體後，出現頭暈、嘔吐、暈倒等不適症狀，需送院搶救。村民懷疑是附近化工廠洩漏有毒氣體，該氣體導致400多畝農作物枯萎。會昌縣應急管理局周一（19日）通報稱，有56名村民出現不適，其中4人需留院觀察，將統計農作物受損情況作出補償。

上崗村上周五（16日）傳出刺鼻的氣味，張姓村民當時正在西瓜棚內工作，指空氣中出現惡臭的味道，「愈來愈臭，實在是受不了」。他直言，受不明氣體影響，田裏的農作物不到20分鐘就全部枯乾。有住院村民的嘴巴、喉嚨出現潰爛，病歷卡上顯示被診斷為「二氧化硫中毒」、「刺激性氣體中毒」。

另有村民表示，刺鼻的氣味是從村子南邊的化工廠來的，廠房距離上崗村的農田最近不到200米，距離房屋也只有600多米。鎮政府工作人員證實，此氣體來自九二氟鹽化工產業基地。化工廠在測試生產的過程中，可能有一些氣體排出，導致處於下風口位的村落受影響。

會昌縣應急管理局周一表示，收到民眾投訴後，已成立事件應急處置指揮部，處理後續補償和原因排查等，並對園區所有企業及周邊環境展開全面安全排查。相關部門派員將不適的村民送院，免費身體檢查和治療，均未發現皮膚、眼、口、鼻黏膜的損傷和喉、呼吸道黏膜及肺組織的充血、水腫、滲出、糜爛，大部分民眾經醫生檢查無恙後返家。