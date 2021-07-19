電動單車行駛間爆炸成火球　父女逾9成皮膚燒傷命危

浙江杭州一對父女周日（18日）上午駕駛電動單車，駛至玉皇山莊附近時電動單車突然爆炸，化成巨大火球，導致父女二人逾9成皮膚燒傷，目前尚未脫離危險期。受傷8歲女童魏佳琪的母親翟曉娟交代，電動單車是在約兩、三年前以500元人民幣（約599港元）購買。她正守候女兒病榻前，泣不成聲。

翟曉娟續指，當日11時許一家人正打算到書店購買課外書，由丈夫駕駛電動單車載着女兒魏佳琪，自己騎另一輛電動單車跟隨其後。突然前方一聲巨響，電動單車冒出火光，翟曉娟下車跑過去，只見丈夫和女兒着火倒地。她立即抱起女兒，卻令自己手部亦燒傷。

附近的療養院保安、路人、路經的車主紛紛趕至協助撲火。警方隨後分別把父女送往醫院搶救，但女童情況嚴重，院方至目前已下達3次病危通知。女童的叔父表示，「我們不知道後續的費用，現在最關心的是孩子能不能救活」。

翟曉娟亦交代，起火的電動單車是從已登記的門市購買，並非雜牌，且其電池也是在門市更換。目前，傷者家屬已在網上發起籌款，而杭州市電動單車車行業商會亦發起捐款，並下發緊急通知，要求當地2,000多間銷售門市自行檢查。西湖風景名勝管委會、交警部門高度重視事件。