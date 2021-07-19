新颱風「查帕卡」生成　勢影響兩岸天氣

台灣中央氣象局周一（19日）公布，南海的熱帶性低氣壓已在當日上午8時發展為輕度颱風，編號第07號，國際命名為「CEMPAKA查帕卡」，預測朝北緩慢移動，將影響兩岸天氣。加上另一颱風「煙花」，現於台灣的東北角海面移動；有專家表示，兩颱風路徑仍有很大變數，會否形成「藤原效應」尚待觀察。

氣象局表示，目前「煙花」中心位置大致上往台灣的東北角海面移動，將於周二（20日）清晨至早上升級成中度颱風，隨後將陸續發布海上颱風警報和陸上颱風警報。惟煙花後期路徑尚不確定，或往南移登陸、或往北移遠離台灣，估計最接近台灣是在周五（23日）。

大陸氣象局周一預計，新颱風查帕卡將於周二夜晚至周三（21日）凌晨，在廣東南部沿海登陸，風力達到8至10級，每小時約65公里。查帕卡目前在距離廣東陽江市東南方向約160公里，向北偏西方向移動。

根據香港天文台的資料，「藤原效應」源於日本藤原（Fujiwhara）博士於1921至1923年一系列的渦旋實驗及觀測。他發現兩個距離很近的氣旋性渦旋會受到對方的影響，互相沿着兩者中心所形成的軸線心，呈氣旋性方向移動。兩個渦旋並有彼此接近及合併的趨勢。