商務部：率先培育廣州及4直轄市　成為國際消費中心城市

商務部部長王文濤周一（19日）宣布，北京市、上海市、天津市、重慶市、廣州市共5城市，已獲選為國家率先培育建設的國際消費中心城市。商務部指出，培育國際消費中心城市對於促進形成強大國內市場、增強消費對本地經濟發展等具有重要意義。

商務部等14部門在2019年聯合提出，利用5年時間指導符合條件的城市，達成為面向世界、具有全球影響力、吸引力的綜合性國際消費中心城市。6大指導措施包括，協調優質消費資源聚集、建設新型消費商業圈、推動消費融合創新、打造消費時尚風向標、加強消費環境建設、完善消費促進機制。

此後，上海、北京、深圳、廣州、重慶、蘇州、成都、杭州、武漢、南京等GDP十強城市皆曾提出建設成為相關城市的目標。其中，北京市計劃成為具有全球競爭力的體育、教育、醫療、會展的全球旅遊目的地；上海市提出加強夜間經濟、品牌經濟，推動市內免稅店新政落地，打造一批智能購物消費體驗中心。

天津市目標打造一批地標性的商業圈，同時利用海河國際消費季等天津標誌性的促消費平台，滿足消費者不同層次的多元化需求；重慶市則將培育線上線下融合發展的商旅文體示範區縣和領先企業，加強需求側管理，持續釋放內需潛力，打造一批國際消費中心、區域消費中心城市。

最後，廣東省提出支持廣州建成國際消費中心城市和國際交往中心，成為全球企業投資、國際人才匯聚首選地和最佳發展地，布局一批區域消費中心城市，推動建設具有地方特色的市內免稅店，引導境外消費回流。