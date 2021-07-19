台今增15宗本土確診多1死　衞生部核准台產疫苗生產

台灣的新冠肺炎本土確診個案上周六（17日）跌至個位數後，中央流行疫情指揮中心周一（19日）公布，新增15宗本土確診個案及6宗境外輸入個案，再多1人死亡。

疫情指揮中心指揮官陳時中表示，新增的本土個案分別為8男7女，年齡介乎未滿5歲至80多歲，發病日介乎本月14至17日。個案分布地區以新北市11宗最多，其次為桃園市3宗、台北市1宗。其中9宗為已知感染源，6宗源頭不明。

新增的死亡個案為80多歲男性，有慢性病，因有其他確診者接觸史，6月17日安排採檢，採檢時無症狀，檢驗結果為陽性，同日收治住院，6月18日確診，本月9日解除隔離，上周六因其他原因死亡。

新增境外輸入個案方面為5男1女，分別自美國、波蘭、阿根廷、阿聯酋、柬埔寨、丹麥入境，均持有搭機前3日內檢測無感染報告，入境日介於5月28日至7月17日。

另外，衞生福利部食品藥物管理署經過會議的審查與討論後，認為台灣確有疫情及疫苗緊急公共衞生需求的前提，評估整體醫療利益與風險平衡後，周一核准台產高端新冠疫苗方案的申請。據悉，此疫苗適用於20歲以上成人之主動免疫接種，接種兩劑，間隔28天。衞生部同時表示，台產疫苗誘發的免疫原性不得低於英國藥廠阿斯利康及牛津大學共同研發的新冠疫苗（AZ疫苗），才會視為有效。