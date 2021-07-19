運送AIT新處長物品　美軍運輸機再降落台機場

美國空軍1架運輸機上周四（15日）降落台灣，引起中國大陸關注。惟周一（19日）再有一架美軍運輸機降落桃園機場，據台媒了解，該機主要運載美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅的公務和私人用品。不過，AIT和台灣的外交部均表示「沒有評論」。

報道指，美軍一架航班編號N3755P、民用版C130大力士型運輸機，周一上午9時58分由菲律賓馬尼拉機場起飛，至中午12時許抵台。該運輸機由AIT包機，任務專機列為機密，運載的物品均屬於「外交郵袋」，即由政府於境外用來傳遞文件的郵袋，需向海關申報，但享有免檢免驗的外交禮遇。

在上周四，美軍一架C146A行政專機降落台北市松山機場，停留30多分鐘後升空離去。有消息指，專機是交付「外交郵袋」給美國在台協會，但AIT及台外交部均沒有相關說明及評論。

大陸國防部當時回應，台灣是中國領土不可分割的一部分，任何外軍飛機降落都必須經中華人民共和國政府許可，外國艦機擅闖中方領空的行為，都將引發嚴重後果。另正告美方切勿玩火、立即停止冒險挑釁行徑，不要向「台獨」分裂勢力釋放錯誤信號。