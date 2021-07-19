涉在酒店違規群聚　前台行政院官員被罰款

陳政聞因涉嫌在酒店違規群聚，他及其家人同樣被裁罰。

台灣屏東縣酒店「牡丹灣villa」早前被揭發違規群聚用餐，行政院南部聯合服務中心執行長陳政聞亦被指涉案，他事後宣布辭去職務。惟事件持續發酵，縣政府周一（19日）公布，當局已提交15人名單函送衞生部門，同時以違反傳染病防治法對各人裁罰10萬元新台幣（約2.8萬港元），包括陳政聞及其家人。

縣政府表示，當局在上周三（14日）接報，涉事酒店的餐廳在上周二（13日）晚有10餘人群聚，部門上周四（15日）上午派員稽查時發現違規情況。酒店的蔡姓經理坦承有管理疏失，讓熟客借用酒店餐廳聚會用餐，但堅稱餐廳沒裝閉路電視，因而需要縣府另作調查。目前，衞生局依違反傳染病防治法，對酒店開出6萬元（約1.68萬港元）罰單。

另經調查，當日有15人在酒店餐廳內用餐，雖無錄影片段佐證，但根據餐廳負責人口供證明，當時10多人在1樓、2樓間進進出出，已然違反室內5人以上的聚會規定，因此裁處以上金額。由於有其中1名涉事食客沒有聯絡方式，局方已要求酒店負責人提供，否則將依法裁處。