斥華黑客網攻全球　美起訴4名中國人

美國司法部周一（19日）發表聲明，表示加州聖迭戈聯邦大陪審團今年5月提交起訴書，指控4名中國公民及居民2011年至2018年間，入侵美國及海外合共數十間公司、大學和政府的電腦系統，主要集中偷竊對中國公司和商業部門具有重大經濟利益的信息，包括可以規避冗長、資源密集研究和發展過程的資料。

其中兩項指控稱，丁曉陽、程慶民和朱允敏為海南省國家安全廳官員，負責協調、協助和管理黑客進行對中國有利的網絡攻擊。起訴書指吳淑榮是黑客，負責製造惡意軟件，入侵外國政府、公司和大學的電腦系統，並監督其他黑客。入侵對象在美國、加拿大、德國、挪威、英國等12個國家，涉及航空、防務、教育、政府、醫健、生物製藥、海事等領域，目標包括伊波拉病毒疫苗研究。

白宮同日發表聲明，批評中國在網絡領域的不負責任及破壞穩定的行為，對美國及盟友的經濟、國家安全構成重大威脅；又表示與中國國家安全部有關的黑客，今年3月初利用美國微軟公司Microsoft Exchange Server的漏洞，對全球數以萬計的電腦及網絡發動大型網絡間諜行動。聲明指華府曾經就上述事件及中國惡意網絡活動，向中方高級官員表達關注，斥責威脅網絡世界的安全及穩定。

中國外交部早前表示，中方堅決反對並依法打擊網絡攻擊和網絡竊密行為，並重申網絡空間具有虛擬性強、溯源難、行為體多樣的特點，而網絡攻擊溯源是複雜的技術問題，把網絡攻擊直接與政府相關聯，更是高度敏感的政治問題。