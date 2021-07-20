內地網民年長化　10萬長者每天上網10小時

隨着智能手機普及，內地網民有年長化的趨勢，但他們亦出現沉迷迹象。北京中國互聯網信息中心一份報告指，內地60歲及以上人口為2.6億人，當中網絡普及率為38.6%，逾10萬名長者日均在線超過10個小時，在社交網被形容為「網癮老人」。

《2020老年人互聯網生活報告》數據顯示，60歲以上網民的每日上網平均時間為64.8分鐘，較40至49歲年齡段網民平均多16分鐘。不少年長網民從清晨5時許就開始上網；在每100萬人名長者中，就有超過2.3萬人上網時間超過6個小時。他們手機上平均有超過44個手機應用程式（APP），較青年人為多。

調查形容，60歲以上的網民偏好看包含正能量、社會秩序、家庭倫理類的內容。圖文資訊能夠讓他們感覺自己在與時俱進，沒被社會所拋棄。他們觀看的短片偏重於社會新聞、相親類欄目，讓他們回憶過去，內心產生認同感。

有官媒評論認為，網民年長化顯示「智能終端適老化改造」成功，世代間的數字鴻溝正在減少；網癮沒有年齡性別之分，互聯網適老化改造應該加大力度。有網民則表示，老人出現網癮問題不在長者，而在於家庭陪伴不足，與以往他們喜歡打麻雀、下象棋無異。