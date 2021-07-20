深圳男子個人破產申請獲批　為新規實施以來首例

廣東深圳市35歲男子梁先生周一（19日）上午11時許，收到深圳市中級人民法院的裁定書，法院批准其個人破產申請，是中國境內首部個人破產法規《深圳經濟特區個人破產條例》（下簡稱《條例》）自今年3月1日起實施以來，第一宗裁定生效的個人破產案件。

內媒報道，梁先生2018年以藍牙耳機在市場創業失敗，債務愈積愈多且無力償還，截至破產申請提出之日，債務總額約75萬元（人民幣，下同，約91萬港元）。他當時僅有約3,600元（約4,300港元）存款、約4,700元（約5,700港元）住房公積金，每月固定薪金收入約2萬元（約2.4萬港元），無房產、車輛等財產，因此在本年3月10日向法院申請個人破產。

法院嚴格審查後受理其申請，並按《條例》規定，在受理申請當日停止計算梁先生所承債務的利息。根據法院裁定生效的重整計劃，梁先生需在3年內償還借款本金，所有利息被免去。未來3年，梁氏夫婦除了每月用於基本生活的7,700元（約9,300港元），以及一些生活必需品作為豁免財產外，其餘收入均要用於償還債務。若梁先生不能按重整計劃執行，債權人有權向其追索未歸還的所有借款本息。

破產法庭庭長曹啟選指出，個人破產制度為「誠實而不幸」的債務人提供一個經濟重生的機會。梁先生表示，他在申請破產前精神壓力非常大，一天最多接到7至8個催債電話，但現在壓力減輕了，將會努力工作務求還清欠款。