歐盟批評中國惡意網絡活動　中方斥無事實證據

歐盟外交與安全政策高級代表周一（19日）發表聲明，稱來自中國境內的惡意網絡活動破壞全球數以千計的電腦和網絡，同時發現針對歐盟及成員國政府、組織和關鍵產業的惡意網絡活動，意在竊取知識產權和從事間諜活動。中國駐歐盟使團發言人同日回應，表示歐盟及北約聲明缺乏任何事實和證據，充滿臆測和無端指摘，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐歐盟使團發言人表示，中國是網絡安全的堅定維護者，始終堅決反對並依法打擊在中國境內或利用中國網絡設施發起的網絡攻擊。發言人指出，長期以來，個別西方國家一邊憑藉自身技術優勢肆無忌憚地對世界進行大規模、無差別竊聽竊密，甚至連盟友也不放過；一邊又自詡為網絡安全衞士，在網絡安全領域操縱指揮盟友、製造小團體屢屢對其他國家抹黑攻擊，充分暴露了其雙重標準和虛偽面目。

發言人批評北約屢屢無端指摘中國，圖謀假藉網絡攻擊等問題實現區域和領域突破。發言人強調，中國是網絡攻擊的主要受害國之一；根據中國國家互聯網應急中心報告，2020年，共有位於境外的約5.2萬個電腦惡意程序控制服務器控制了中國境內約531萬台主機，對中國國家安全、經濟社會發展和人民正常生產生活造成嚴重危害；就所控制中國境內主機數量來看，控制規模排名前3位的控制服務器均來自北約成員國。

發言人表示，網絡安全是全球性問題，事關各國共同利益，需要國際社會共同維護，政治化、污名化的做法不僅無助於解決網絡安全問題，反而會削弱各國間互信，影響各國在該領域的正常合作；中方已於去年9月提出《全球數據安全倡議》，明確倡議各國反對利用信息技術破壞他國關鍵基礎設施或竊取重要數據，期待各國共同參與該倡議，就網絡安全問題作出明確承諾，共同營造和平、安全、開放、合作的網絡空間。