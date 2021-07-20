遊客被騙買天價藥材　比市價昂貴逾百倍

雲南近日有網民投訴，前往香格里拉市旅遊時，被欺騙購買不明藥物，有人更被騙以2,000元（人民幣，下同，約2,402港元）購買一斤只需10多元的藥材。當地文旅部門介入調查，並向涉事遊客退款。

內媒周一（19日）報道，有網民表示，上月被導遊帶到土特產店，聲犒只要在店內購物就可以扶貧當地老百姓。他本來買了一些藏紅花，店員卻磨了另外2種藥表示要一同服用。但是，網民購買後上網查詢，沒有發現這2種藥材的藥效和使用方法資料，不敢食用，希望退貨退款。迪慶州文化和旅遊局早前回覆，已經與有關商店聯繫，並給予該名遊客退款。

另一名網民則在本月8日投訴，指本月2日在香格里拉市遊覽時，被導遊推薦購買靈芝和三七，又稱藥材都是藏民自己挖，價格便宜。網民看到藥材標價6至8元（約7.2至9.6港元），他以為是以斤計算，但付錢時竟被告知是1克的價錢，結果需要付2,000元。該遊客稱其後去附近的藥店詢問，涉事靈芝、三七的價格一斤只需10多元，才得知自己以逾百倍市價購買。最後經向文旅局反映及介入後，涉事商店才將款項退還。