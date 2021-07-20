女友穿婚紗藏車內　向男消防驚喜求婚

在多名消防隊員的幫助下，女子躲在消防車裏向男友求婚。

山東濟寧市一名消防員因工作繁忙，與女友的婚姻大事一直原地踏步。其女友近日身穿婚紗前往消防局，在多名消防隊員的幫助下躲在消防車裏，在男友誤以為緊急出動瞬間，給他一個驚喜。

事發於上周六（17日），消防局內如常響起警報，多名消防瞬即放下手頭上的工作，前往拿取裝備、穿上正裝準備出動。惟片中的男消防上車時見到隊員拿着錄影配備朝自己拍攝，心急又好奇的問：「拍甚麼呢，不出警？」而早在其身後座位等待的女友聽後，忍不住笑了出聲。

男消防關上車門，回頭向後望了兩次，才驚覺女友在車內。他受驚地問：「你怎麼來了？」女方這才回應，「忙了那麼久，等你求婚，你都沒有，那我來求」。男方聽後呆了一會，連女友要求他接捧花亦再三聽錯，場面溫馨、感動之餘，又引人發笑。最後，男消防拿着捧花，在戰友見證下向女友求婚，並得到大家的祝福。

有關片段曝光後，紛紛吸引網民留言及祝福，「太甜了，祝你們幸福永久」、「以後叫甚麼？嫂子！」、「小哥哥幹活跑得快，面對媳婦兒反應有點慢」。另有網民開玩笑指，男消防一臉受驚、不想接花，「是因為『婚姻是愛情的墳墓』」、「還想玩多幾年呢，人生沒了」。