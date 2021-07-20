台客人投訴態度惡劣　逼外賣員下跪道歉

台灣近日有外賣員遭客人投訴態度不好，被要求下跪道歉，他隨後更被外賣平台罰停職。該外賣員隨後在網上發文講述事發經過，不少網民認為他十分無辜，怒斥外賣平台無理。外買平台則解釋，暫停與該外賣員合作並非因上述事件，是有多名客人對其投訴，他又未有改善才有上述處罰結果。惟有網民對此說法「不買單」，揚言要抵制。

外賣員上周六（17日）發文稱，他是Foodpanda的員工，早前凌晨2時50分將外賣送到客人家樓下，因疫情關係，要求對方落樓到空曠處取餐。客人稱自己中風，要求外賣員送外賣到家門前。當外賣員上樓後，遭用戶怒斥「你憑甚麼要我下樓取餐」、「自己花錢就是大爺」等，又被質疑態度差，無資格過問等，甚至要求外賣員下跪道歉。惟該外賣員未有下跪。

事後外賣員被外賣平台暫停合作14日，平台方回應稱，停權與這宗被爆料事件完全無關，是因為這名外賣員在6月底前曾被其他顧客投訴，提醒後仍未改善，所以才決定「暫停合作」。

不少網民留言怒斥外賣平台的做法，認為外賣員被無理的顧客為難，平台又無查明真相，是欺負員工的做法。更有網民質疑，「公司居然不會保護員工，只知道賺錢，每次都不分是非對錯」。