醫生被爆向病患家屬索款　遭記過兼停職半年

日前網傳山西省腫瘤醫院醫生李治國涉向病患家屬索要紅包，醫院周日（18日）發布通報，稱經查，李治國確有收受索要患者財物，並違規接受患者家屬宴請等問題。該院已對李治國作出黨內嚴重警告、行政記過、停止執業6個月、扣罰6個月績效獎勵等處分。

內媒周一（19日）報道，有網友上周六（17日）在社交平台發片稱，為了給患癌的父親治病，他們向山西腫瘤醫院消化科副主任醫師李治國送了價值5,000元（人民幣，下同，約5,900港元）的白酒，並籌得5,000元的現金。但李治國表示不滿，又向病人家屬索要萬元紅包。片中，1名醫生模樣的男子在拿到患者給出的現金後稱，「你這個算給得少的。」

醫院在通報中指，發現該片段後，立即成立專項小組調查，並做出嚴肅處理。省腫瘤醫院周日召開黨委會研究，認為李治國的行為違反國家《醫療衞生行風建設“九不准”》，嚴重損害醫務人員形象和醫院聲譽，除上述懲戒外，並取消今年個人評先評優、職務晉升及職稱評聘資格，並進行全院通報。同時消化內鏡微創外科主任董劍宏對科室內工作人員出現索要紅包情況，負有直接管理責任，對其進行誡勉談話，扣罰其當月獎勵，取消消化內鏡微創外科今年的評先、評優資格。

醫院表示，將以此為戒，進一步加強管理，並在全院展開專項治理活動，嚴格監督檢查醫療服務、醫德醫風建設等方面存在的問題，立即整改到位，對違規違紀行為零容忍。