內地昨多65人確診　雲南佔49宗

內地周二（20日）公布前一日新增65宗新冠肺炎確診病例，當中8宗為雲南省本地確診個案，其餘屬境外輸入。該省勐海縣近日懲戒一名運送他人偷渡的男子，在其住所噴上包含「可恥」字樣的標識。

雲南過去一日新增本地確診病例，7宗由瑞麗市通報，1宗出現在隴川。患者7人為中國籍、2人來自緬甸，年齡由7至64歲。同日新增57宗境外輸入病例，雲南佔41宗，廣東4宗，天津、上海、湖北各3宗，北京、福建和四川各1宗。另全國新增19宗無症狀感染病例，雲南和廣東各1宗本地感染，17宗為境外輸入。至今內地累計92,342人確診，其中4,636人病亡。

為防範疫情經由境外傳入，雲南多地近日發布從嚴從重處罰偷渡行為。其中，勐海縣縣委宣傳部周一公布，該縣公安局於本月8日發通告勸喻涉嫌運送他人偷渡的6人自行投案，其中男子岩保在通告期限屆滿前拒不自首，經公安機關核實，決定對岩保實施懲戒，包括沒收其涉案財物，扣押車輛、手機，凍結涉案銀行帳戶，對用違法所得購置房屋依法進行查封。此外，在其生活的公共場所張貼通告公開其罪行 並在其住所噴塗「偷引帶違法犯罪行為可恥」標識。