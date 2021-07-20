台宣布設立陶宛代表處　正式運作時間待定

立陶宛對中國大陸立場轉趨強硬，繼早前退出東歐國家與大陸組成的「17+1」峰會，又在外交上支持台灣。台灣的外交部長吳釗燮周二（20日）宣布，經兩地政府協商後，台灣將在立陶宛首都維爾紐斯，以「台灣」名義設立代表處。這是自從2003年台灣在斯洛伐克設代表處後，相隔18年再在歐洲國家設立代表處。

吳釗燮上午在記者會上表示，台灣駐立陶宛代表處英文名稱為「The Taiwanese Representative Office in Lithuania」，是台灣在歐洲第一個以台灣為名的代表處。但他表示，目前未有推動其他駐歐代表處改名的計劃。對於該代表處正式運作時間，吳稱相關籌備工作正在進行中。

吳稱，未來台灣與立陶宛在經貿、產業及科技等領域將有很多互惠互利的合作，包括立陶宛政府最近多次主動對外說明，今年秋天計劃在台設立辦事處，相信雙方關係將更上一層樓。他又提到，立陶宛堅持民主自由人權等普世價值，與台理念相近。近期該國主動宣布對台捐贈2萬劑新冠疫苗，展現真誠友誼。他指雙方身處捍衞民主自由體制的戰略前線，將持續攜手共同努力，發揮正面良善力量，為世界和平、穩定及繁榮作出貢獻。

今年初，台灣原與南美洲國家圭亞那達成協議，在當地開設辦事處，惟2月時台方稱因為大陸施壓致協議取消，外界關注立陶宛會否同遭北京施壓改變計劃。吳表示，拓展外交關係方面，不同案例都有其獨特性，關鍵是雙方是否達成共識。對於立陶宛在台設處的具體時程，吳表示這涉及對方國內法律修訂，未來將在對方同意下對外說明。