雙颱共舞　查帕卡料下午登陸煙花吹浙閩沿海

今年第7號颱風「查帕卡」中心於周二（20日）上午6時位於廣東省陽江市東南方，預計下午至傍晚在台山到電白一帶沿海登陸。至於第6號颱風「煙花」的中心則位於台灣宜蘭縣偏東方，料於下周日（25日）凌晨至上午在浙閩沿海登陸。大陸防汛抗旱總指揮部決定於周二上午8時啟動防汛防台風Ⅳ級應急響應，並於前一晚已派工作組前赴廣東指導颱風防禦工作。

據大陸中央氣象台網站消息，周二上午5時，查帕卡的中心位於廣東陽江東南方約90公里的近海海面，中心附近最大風力13級（每秒38米），中心最低氣壓為965百帕（hPa），預計查帕卡於廣東台山到電白一帶沿海登陸後將轉向偏西方移動，強度逐漸減弱。截至周二凌晨2時，廣東省已有52個颱風預警生效，其中陽江、陽西和台山更發出颱風紅色預警。

廣東省江門市氣象台周二上午9時表示，過去24小時該市南部沿海出現暴雨至大暴雨，以及8至13級大風。自周一（19日）起，陽江市漁政大隊要求在港漁船做好防風措施，漁民全部上岸避風。周二上午9時30分，位於陽江海陵島的廣東海上絲綢之路博物館關閉直至另行通知。受颱風影響，截至周二上午9時半，南方航空公司在廣州、深圳、珠海等機場取消進出港航班219班，並向受影響旅客提供退改簽服務。

至於煙花的中心於周二早上5時位於台灣省宜蘭縣偏東方向大約920公里的西北太平洋洋面上，中心附近最大風力有11級。大陸中央氣象台預計，煙花將以每小時10至15公里的速度向偏西移動並逐漸增強，可達颱風級或強颱風級，料周三（21日）晚或周四（22日）凌晨移入東海海面，有可能擦過台灣北部逐漸靠近浙閩沿海。