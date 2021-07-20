浦東成為社會主義現代化引領區　着力創新擴大內需

中央日前發布《支持浦東新區高水平改革開放、打造社會主義現代化建設引領區的意見》；國新辦周二（20日）在記者會介紹有關目標，指出浦東新區將着力自主創新發展、擴大國內需求、現代化城市治理等。

國家發改委副主任叢亮介紹，浦東新區有兩階段目標：首先到2035年，浦東全面構建現代化經濟體系、城區、治理，城市發展能級和國際競爭力躍居世界前列；到2050年，建設成為在全球具有強大吸引力、創造力、競爭力、影響力的城市重要承載區。

當局提出多方面任務舉措，包括加快浦東關鍵技術研發、打造世界級創新產業集群；創新政府服務管理方式；推進上海自由貿易試驗區及臨港新片區共建航運樞紐；建立浦東新區外國人才永居推薦「直通車」制度，爭取承接外國高端人才審核權；以服務「一帶一路」為重心，建設海內外重要投融資平台；培育上海服務、製造、購物、文化、旅遊品牌，促進擴大內需等。

此外，多部門亦會配合有關目標，其中海關總署會圍繞積體電路、生物醫藥和民用航空等產業領域，支持浦東先進製造業的創新發展。科技部會聚焦積體電路、生命科學、人工智能等領域，推進張江國家自主創新示範區發揮「頭雁」作用。人民銀行則支持上海在人民幣可自由使用方面先行先試，探索臨港新片區內資本自由流入流出和自由兌換，助上海成為聯通國際市場和國內市場的重要樞紐和橋樑。