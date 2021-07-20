鄭州暴雨16水庫水位超汛限　大樹沖斷橫臥路面

內地惡劣天氣持續，河南省多地連日下起暴雨，已造成逾14萬人受災。該省鄭州市自周一（19日）起至周二（20日）受持續暴雨影響，市區多路段嚴重積水、大樹被沖倒等，16座大中水庫超汛限水位。預計未來24小時，強降雨仍集中在河南省中西部和北部地區。

內媒周二從河南省防汛抗旱指揮部辦公室獲悉，魯山縣於過去24小時降雨量達400.8毫米，為全省最高。其他地方包括鄭州市西部、平頂山市魯山縣、洛陽市東南部、南陽市南召縣均出現特大暴雨，有2,212個雨量站超過50毫米、856個超過100毫米、61個超過250毫米。該省昭平台、小南海、五岳、石漫灘、河口村5座大型水庫及11座中型水庫超汛限水位，其他主要河道水庫暫無汛情發生。

持續大雨導致鄭州市城區多路段積水，街頭井窖出現噴湧。該市城防辦已啟動I級紅色預警響應，累計出動相關防汛人員2.1萬多人。周二在鄭州市鄭東新區熊兒河路，一棵大柳樹被大雨沖倒，倒在路中央。另部分區域積水深及膝蓋，車輛駛過濺起波浪，亦有車輛拋錨。

自上周五（16日）以來，強降雨造成平頂山、安陽、焦作、三門峽、南陽、信陽、周口、駐馬店和濟源示範區等所轄17個縣市區144,660人受災，緊急避險轉移逾1萬人，農作物受災面積9,222公頃，直接經濟損失近7,300萬元人民幣（約8,878萬港元）。