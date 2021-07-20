食品商用「今日頭條」商標侵權　賠字節跳動134萬人民幣

內地湖南省永和食品有限公司（下稱永和食品）早前因為使用的食品包裝設計，涉嫌侵犯資訊應用程式「今日頭條」的商標，遭擁有應用程式的北京字節跳動科技有限公司（下稱字節跳動）提告。案件周一（19日）在北京市高級人民法院進行二審，維持永和公司賠償字節跳動逾134萬元人民幣（約163萬港元）的決定。

判決書顯示，被告永和公司在其生產銷售的魚肉類食品的包裝上使用與魚類圖形相結合的文字「今日頭條魚」，且在整體視覺、產品介紹上突出文字「今日頭條」等行為，極易使相關公眾認為產品與涉案商標有相當程度的聯繫。被告的侵權行為削弱涉案商標的顯著性，貶損涉案商標的市場聲譽；侵犯字節跳動對涉案商標的專用權。

案件早前一審裁定，永和食品需賠償字節跳動上述經濟損失及合理費用；前者同時立即停止在其生產、銷售、宣傳的魚肉類產品上使用「今日頭條」或與之近似的文字，並在其官方網站及公眾號刊登聲明，消除因侵權行為造成的不良影響等。案件上訴至二審遭駁回，維持一審裁決，並為終審判決。