台珠寶商街頭遭伏擊受傷　槍手自大陸回台落網起訴

在台灣台北市經營珠寶店的52歲陳姓男子，2017年1月準備開門做生意時，突遭1名槍手伏擊，朝他腿部連開5槍，導致陳男左、右膝蓋及右小腿有3處槍傷。涉案的謝姓槍手犯案後潛逃出境，直到今年初因為疫情偷偷從大陸返台，立刻遭警方緝捕歸案。台北地檢署偵辦後周二（20日）偵結，依殺人未遂等罪起訴謝男。

根據調查，2017年1月7日上午11時許，1名穿深灰色衣褲、頭戴鴨舌帽、口罩 ，年約30多歲的男子，先在四平街店外埋伏約10分鐘，待陳男與妻子準備開店時，二話不說掏槍朝陳男的腿部開，然後逃逸。鄰近店家聽到槍聲，一度誤以為是在放鞭炮，後來看到陳男流血，痛苦倒地，才趕緊報警。

警方在現場找到5顆彈殼，查出陳男，之前曾幫弟弟出面擺平一筆數百萬元新台幣的債務，但對方拿了錢後仍不罷休，不時到珠寶店騷擾，懷疑可能因這筆債務糾紛，對方才憤而開槍教訓陳男。警方事後查出槍手為謝姓男子，未料謝男犯案後隨即潛逃大陸，檢方發布通緝並請求對岸緝捕，但謝男逃亡到今年初，企圖偷偷搭機回台躲疫情，一到埗就遭逮捕。