建設共同富裕示範區　倡改善婦女福利刺激生育

浙江杭州的學校日前試行小學暑期託管服務，緩解暑期家長看護子女的困難。（中新社圖片）

中央上月發布支持浙江成為內地首個高質量發展建設共同富裕示範區的意見。浙江省委周一（19日）就此推出未來5年的實施方案，提出要形成以中等收入群體為主體的橄欖型社會結構，並按照國家人口政策，率先建設「育兒友好型」社會，制訂鼓勵夫婦生育3名子女的措施等。

文件形容，示範區會以解決地區差距、城鄉差距、收入差距問題為主攻方向；更加注重向農村、基層、相對欠發達地區傾斜，向困難群眾傾斜，在高質量發展中紮實推動共同富裕，加快突破發展不平衡不充分問題。當局將促進建立共同富裕的財稅、社保、轉移支付、金融、土地等政策制度，形成先富帶後富的普遍經驗。

因應國家「三孩政策」，浙江亦提出要方案提出要探索建立生育成本共同承擔機制，並加強生育婦女就業、工資待遇等權利保障。提出要將就近的託育服務覆蓋至全面城鄉範圍；支持幼兒學校提供託幼一體化服務，並將幼兒園教育普及化，爭取9成以上地區成為全國學前教育普及普惠縣，同時推廣遊戲中學習的教育模式。

此外，當局亦提出要改善當地醫療系統，支持與地方政府合作辦醫，在5年內提升縣級公立醫院中三級醫院床位佔比達6成以上；並提及社保制度及養老體系的改革等。