疑犯扮雙重人格圖脫罪　遭警員一句識破

不法分子為了脫罪，往往無所不用其極。浙江省杭州市臨安區警方周二（20日）披露一宗盜竊案詳情，45歲疑犯湯X林竟假扮擁有「雙重人格」，謊稱「身體裏住着兩個靈魂」來試圖脫罪。直至警員提出把他帶到精神病醫院檢查時，湯男才承認自己說謊。目前，湯男因涉嫌多宗盜竊案，已被警方採取刑事強制措施。

警方近日接報，指轄區內多輛汽車內的財物失竊，於是翻查閉路電視畫面調查，並鎖定湯X林有重大犯案嫌疑。本月8日，警方在某地拘捕湯男，並將其帶返派出所，未料湯男隨即展開第一波「表演」，筆直躺地上、雙目緊閉、不停呻吟。當警員把他帶到醫院檢查時，確認其身體一切正常，於是又把他帶回派出所，湯男亦瞬間清醒過來。

面對警員審問期間，湯男又展開第二波「表演」，聲稱自己叫「湯X國」，聲稱「湯X林」和「湯X國」是兩個靈魂，「但共用一個身體」，盜竊行為都是湯X林做的，與自己無關，更聲稱︰「我控制不住他，我經常教育他不要去偷了，但是他都不聽，就因為這樣我之前替他背了好幾次鍋，我真的恨死他了。」

當警員詢問湯男有沒有精神病史時，他極力否認，強調「這無法用科學解釋」。警員見其表現愈發無厘頭，便提出帶他到安康醫院檢查，惟湯男嚇得立即承認為躲避警方處罰，謊稱有「雙重人格」，同時如實交代自己兩次盜竊車內物品以及偷走一輛電動單車的犯罪事實。