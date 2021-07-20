中央公布三孩政策配套措施　取消社會撫養費等處罰規定

中共中央、國務院周二（20日）公布《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的決定》（下稱《決定》），將依法實施三孩生育政策，並提出多項配套措施，包括取消社會撫養費、試行「父母育兒假」、把嬰幼兒照護費用納入扣稅項目等，全面降低生育、養育、教育成本。

《決定》指出，將修改《人口與計劃生育法》，要求各省、區、市做好政策銜接，依法組織實施，每年向中央報告。《決定》又提出取消社會撫養費，清理及廢止相關處罰規定，同時把入戶、入學、入職等與個人生育情況全面脫鉤；保障女性就業合法權益，為因生育中斷就業的女性提供再就業培訓服務，並鼓勵用人單位制定於職工平衡工作和家庭的措施，協商靈活休假和彈性工作方式。

在降低生育成本方面，《決定》提出要嚴格落實產假、哺乳假等制度，做好生育保險及醫保對於參保人的生育醫療費用、生育津貼待遇等保障。國家衞健委亦確認，女方生育三孩可享有國家法定產假98天。

在降低養育成本方面，《決定》提出推動建設價格可接受、質量有保障的托育服務機構，並加強監管；支持有條件的地方展開「父母育兒假」試點；結合修改《個人所得稅法》，推動把3歲以下嬰幼兒照護費用納入個人所得稅專項附加扣除。地方政府在配租公租房時，亦可根據家庭的未成年子女數量，在戶型選擇等方面給予照顧，實施差異化租賃和購買房屋的優惠政策等。

在降低教育成本方面，《決定》要求提升普惠性幼兒園覆蓋率，適當延長在園時長或提供托管服務；中小學方面，要依托學校教育資源，全面開展課後文體活動、社會實踐項目和托管服務，推動放學時間與父母下班時間銜接等。

《決定》亦強調，要維護好計劃生育家庭的合法權益，繼續實行現行各項獎勵扶助制度及優惠政策的同時，探索設立獨生子女父母護理假制度，並建立健全的計劃生育特殊家庭全方位幫扶保障制度，幫助符合條件的家庭落實基本養老、基本醫療保障，包括優先安排該些家庭長者入住公辦養老機構等。