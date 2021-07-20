台國防大學網課驚見性愛畫面　學生設置背景不當出事

受疫情影響，隸屬台灣國防部的國防大學政戰學院周一（19日）進行遙距上課，期間卻出現一對男女學生發生性行為的畫面，事後更傳到網上。同晚國防大學證實已聯繫涉事學生家長，掌握涉事學生的心理狀況與情緒，以便作進一步輔導。校方亦調查散播影片者，將依法送辦。據指國防部長邱國正事後為之震怒，要求徹查嚴辦。

據了解，2名當事人均為該校學生，男子是就讀一年級的心理系學生，女子則是就讀其他學系的二年級學生。男子當時上心理課，點名後將電腦設定成虛擬背景，隨即與女子發生性行為。當時正在上課的學生起初發現畫面異樣，其後才驚見有同學在鏡頭前上演活春宮，頓時嚇呆。有人將畫面收錄，其後發送到網上討論區引發熱議。

對此國防大學表示，2名當事人為基礎教育學生，周一上午在家中進行遙距視像教學時，在下課期間疑自設視像虛擬背景運用不當，誤使私密影像上傳更遭收錄。校方呼籲社會大眾勿散播相關影片內容，以免觸法。國防大學又稱，涉事學生嚴重違反防疫期間上課紀律，嚴重傷害校譽，將依校規檢討懲處，後續將強化學生資安教育與法紀觀念。