官方：社會撫養費不合時宜　取消非等同徹底開放生育

中共中央政治局會議在5月31日決定推行三孩政策後，中共中央、國務院在周二（20日）公布多項生育政策的配套措施，當中包括取消以往向超生家庭徵收的社會撫養費，令外界認為措施變相等同徹底開放生育。國家衞健委人口家庭司司長楊文莊就指，取消社會撫養費僅因為措施已不合時宜，在現今的國家人口發展情況下已失去存在價值。

楊文莊解釋，社會撫養費的制訂是因為以前為了控制人口增長過快，而採取的經濟制約措施，但現時人口政策已出現重大變化，以促進人口長期均衡發展為目標，與以往要控制增長維持低水平的方向相異，故已失去本來的存在意義。同時，因為民眾目前的生育意願不高，三孩政策的配套應積極支持生育，社會撫養費更失去存在的合理性，因此是讓社會撫養費徹底退出歷史舞台。

國務院提出的議案，將由全國人大常委會審議後再作安排落實，並將各省區按當地實際情況配合法律銜接，但國家衞健委表示，已經依法徵收的社會撫養費將不予退還，而尚未調查或決定徵收的個案，將不再處理。內地民眾因超生而被徵收巨額社會撫養費時有聽聞，四川安岳縣在本月5日，就有一戶家庭因累計生育8名子女，而遭安岳縣衞健委徵收共266萬人民幣（約319萬港元）社會撫養費，一度引起社會嘩然。