民營企業家羈押期間病亡　家屬多次申請保外就醫遭拒

貴州省遵義市務川自治縣民營企業家張兵，去年10月因涉嫌犯騙取貸款罪，被遵義市正安縣公安局拘留，其後於12月31日因患重病被送往遵義市第四人民醫院所外就醫，到今年3月28日死亡，消息引起當地各界關注。內媒周二（20日）報道指，死者家屬及院方曾多次申請保外就醫被拒，檢查院調查其死因後，認為事件屬正常死亡，不再作重新調查。

張兵為務川自治縣魯牙溪建材有限責任公司法定代表人，因涉騙取貸款罪，去年10月15日被刑事拘留，翌日改為指定居所監視居住，及後又因涉嫌犯聚眾鬥毆罪，在12月30日被公安逮捕，其後以患嚴重疾病為由，送往當地醫院就醫，延至今年3月死亡。該院醫生曾多次提出讓張兵轉院的申請，均未獲同意；家屬指，張兵身患重症，不符合指定監視居住條件，並指該醫院欠缺治療張兵的條件及能力，提出重新調查死因，並追究導致張兵死亡的官員及辦案人員責任。

張兵家屬及代理律師在上周四（15日）表示，接獲正安縣人民檢察院發出的答覆，檢察院表示，對公安機關調查認為張兵之死屬正常死亡的無異議，並指相關辦案部門與醫療機構均按法規處理，未見異常情況。

家屬已將遵義市第四人民醫院提訴至法院，要求院方賠償死亡賠償金、喪葬費、被扶養人生活費及精神損害撫慰金合共90萬人民幣（約108萬港元），案件獲法院立案受理，將於7月28日開庭審理。