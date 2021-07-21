南京祿口國際機場9工作人員確診，影響逾250航班。

南京市委市政府在周二晚(20日)發布《關於南京祿口國際機場發生新冠病毒檢出陽性情況的通報》稱，7月20日上午，江寧區新冠肺炎疫情防控指揮部接祿口國際機場防疫專班報告，在祿口國際機場工作人員定期核酸檢測樣品中，有檢測結果呈確診，涉及工作人員主要是參與機場航班保障人員，包括地服、保潔等崗位人員。接報後，南京市第一時間組織力量對機場相關人員進行集中隔離，並重新採樣檢測。截至20日下午6時，已出結果中檢測有9宗確診，其他樣品正在檢測中。

截至20日晚，南京祿口國際機場航班動態顯示，當天從南京飛往柳州、延安、廣州、汕頭、珠海、海口、蘭州、西安、長沙、成都、湛江、深圳、貴陽、南寧、西寧、麗江、青島、哈爾濱、重慶等地的航班被取消，從瀋陽、深圳、廣州、珠海、大連、南寧、汕頭、貴陽、成都、張家界、湛江、北京、西寧、昆明、廈門、西安、蘭州等地飛入南京空港的航班被取消。此外，進出港均有航班延誤。南京祿口國際機場昨日(20日)原定升降405架次航班，截至昨晚11時，已取消105架次，151架次延誤。