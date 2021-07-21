運送建材遇高空墮物　丈夫親睹妻子遭砸死

江西贛州市一對夫婦上周四（15日）送貨期間，妻子被高空掉落的物體砸中頭部身亡。案件已交由刑事偵查部門跟進，惟事發至今多日，肇事者身份仍然不明。目睹妻子遇故的丈夫於周二（20日）接受內媒訪問，憶述案件的詳情。

死者丈夫鍾先生指，當日與賴姓妻子一同運送建材至贛州市瑞恒家園，在他轉身往三輪車上卸貨時，突然聽見後方傳來高處墮物的巨響，鍾先生隨即發現身後的妻子倒地，頭部流出大量鮮血。

妻子頭頂偏左位置出現一道大傷口，警方及救援人員接報到場後，證實婦人已無生命迹象，警方亦封鎖現場。鍾先生表示，砸中妻子的物體已經粉碎，未能分辨是甚麼東西。當區有不少業主正裝修單位，但以往未曾發生同類事件，鍾先生指物業人員僅在事故當日，於醫院與他見面，但隨後並再無聯絡，亦未提及賠償問題。

案件目前由警方調查，鍾先生現時育有4名兒子，最大的17歲兒子在初中畢業後尚未找到工作，其餘3子仍在求學階段，最小的年僅11歲。鍾先生需照顧兒子及夫婦兩人的7旬父母，坦言難以支撐家庭開支。