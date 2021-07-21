婦人扮年輕單身騙財　丈夫賠受害者25萬人民幣

內媒周二（20日）引述中國檢察網消息指，福建一名80後已婚女子，偽裝成90後單身人士，騙取一名男子及其姊合共近20萬元（人民幣，下同，約24萬港元），在今年1月遭莆田市公安局荔城分局逮捕。事後女子的丈夫出面賠償兩名受害者超過25萬元（約30萬港元），獲兩人諒解。

現年38歲的盧姓女被告，被指在去年4月開始，訛稱自己為90後並隱瞞其婚姻狀態，騙取一名林姓男子的信任，其後謊稱因交通事故需要繳付醫療費及車輛維修費等費用，獲林男以手機支付軟件轉帳13.2萬元（約16萬港元），實際上是用以償還個人債務及日常開支。

盧女又在去年9月，稱自己為學院教師，可介紹林男的姊姊到某學院醫學院工作，並以找關係送禮為由騙取林男姊姊共6.1萬元（約7萬港元）。被告同年12月19日在荔城區被捕，並被扣押兩部手機及一張銀行卡，其丈夫同月27日分別向林男及其姊姊賠償17.7萬元（約21萬港元）及7.6萬元（約9萬港元），獲兩人諒解。惟莆田市荔城區人民法院認為案件證據確鑿，應當以詐騙罪追究其刑事責任，故提出公訴，要求依法判處。