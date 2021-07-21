內地炒完球鞋再炒鞋盒　官媒警告升得高跌得重

近年出現一些專門為潮鞋愛好者打造的鞋盒，在電商平台上售價從100元到近400元不等。內媒近日報道，在各路潮人追捧下，炒賣鞋盒的風氣已快速形成，在二手市場上，有限量版鞋盒轉手最多升值逾2,000元（人民幣，下同，約2,400港元）。由於市場風險高，內地官媒亦發文警告。

近年內地潮流網購社區紛紛推出品牌原創鞋盒，定價遠高於傳統鞋盒，一些側開透明鞋盒2個售109元（約130港元），有聲控發光鞋盒1個售148元（約177港元），另一款品牌聯名全球限定聲控LED發光鞋盒定價更高達399元（約480港元）。這些鞋盒除基本收納功能，還具備高顏值，可疊成鞋牆，迅速吸引大量粉絲。

有曾在網上放售鞋盒的90後表示，由於鞋盒是國產，只有少部分會有較大的升值空間，聯名設計加上限量發售更是關鍵。有網上二手平台賣家透露，一些鞋盒只在線下某個城市或某次活動中發售，大大增加搶購難度。但相對炒球鞋，炒鞋盒的利潤有限，原因是製作門檻低。有玩家曾購買過一款限量版鞋盒，當時以為只此一批，但後來商家又發售同樣的鞋盒。

有業內人士稱，這些潮玩消費品的價值，很大程度上源於商家打造的故事和消費者的心理預期，當中泡沫成分很大，投資風險很高。內地官媒日前發表評論，警告「炒得愈高跌得愈重」，強調假如存在操縱市場價格，捏造、散布漲價訊息等問題，炒鞋盒還涉嫌違法，敦促相關部門及時出手「降溫」，讓市場回歸理性和秩序。