暴雨致交通中斷列車滯留乘客斷糧　城鎮遭淹沒

河南省近日遭遇千年一遇暴雨，其中省會鄭州市多地出現嚴重水浸，街邊車輛被捲走，市民被洪水所困或沖走，災情慘重。當地氣象部門預計，這次強降雨將持續到周三（21日）晚上。暴雨令交通中斷，報道指有滯留車站的列車乘客面臨斷水斷糧的危機，有城鎮被淹沒，鎮上3分2居民受災。

鄭州市防汛部門接獲乘坐K226次列車的楊女士反映，該列車於周一（19日）下午4時30分許從鄭州站出發前往甘肅蘭州，惟列車開行後第二個車站停靠，至今已滯留超過40小時。據車務員表示，列車上乘客約735人，目前乘客情緒穩定，但車上已斷糧斷水，急需救援。另一列周日（18日）從四川德陽開往山東青島的K206次列車，周一途徑河南後一直走走停停，到周二凌晨2時停在鞏義站後一直未發車。乘客余女士表示，列車2次斷水斷電，車廂亦3次發出「突發疾病尋找醫生」的廣播。

暴雨淹浸城鎮，位於河南西面山區的鄭州市下轄的縣級市鞏義市米河鎮，常住人口3萬多人，周二被洪水淹沒，道路損毀，房屋進水，車輛被淹，造成2萬多人受災。周三洪水退去，路面上堆滿淤泥，當地救援指揮部負責人表示，目前鎮上有民眾失蹤，搜救正在進行中。

暴雨癱瘓交通，令不少人有家歸不得，有人發揮守望相助精神。該市高新區一家幼稚園周二晚臨時開放為市民提供食宿，截至周三凌晨2時許已收留60多人。幼稚園園長馬女士周二受訪時表示，由於當日提前聯絡家長將孩子接走，於是在網上發通知途人可以前來避雨。她表示，通知發出後電話響個不停，50多人是附近地鐵站滯留的乘客，由志願人士開車分批送到幼稚園。

另位於鄭州市京廣中路一家花店的店員楊先生，周二下午2時許起因水位上漲淹過1樓商舖，包括他在內40多人被困。楊先生更稱，自周二下午至周三凌晨，各人便沒喝水進食，大家的手機都沒電，只有他還有電可對外求救。