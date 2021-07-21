鄭州地鐵生還者憶述受困缺氧　男乘客自願讓女士先離開

河南鄭州水災情況嚴峻，地鐵周二（20日）嚴重積水，洪水倒灌入5號線地下隧道和列車車廂，500多名乘客受困，造成12人死亡，5人受傷。據生還者陳述，車廂外水位達一個人高，車廂內水浸至胸口甚至頭部，很多人出現缺氧情況；月台上有乘客遺體

事發於當日下午6時，積水湧進地鐵內部，造成5號線從海灘寺街站和沙口站隧道部分停運，該路段仍有載客列車。救援人員接報後到場，直到周三（21日）凌晨3時10分，所有受困人士已被轉移至安全地帶，其中12人搶救無效身亡，5人受傷送院。

在場乘客憶述，事發前列車已兩度停靠，之後見到有水急速灌進車廂，民眾起初跟從列車長指示，從車頭走到車廂外，打算從內部通道回到地面，詎料洪水太猛，大多數人被迫折返車廂；直到晚上9時，水漲到人高，浸到胸口甚至脖子，他形容這是最可怕的時刻，陸續有人出現缺氧、低血糖、發抖、乾嘔的症狀，車廂內還有兒童、孕婦和長者，他們大多體力不支。

有生還者形容，期間車頂傳來救援人員的腳步聲，到處可以聽見互相安慰的聲音、稱有獲救的機會了。每個人都在喊著讓暈倒的人先出去，兩個男生架著一個暈倒的人，每個人都上去扶一把把每個暈倒的人都先救出去，然後有的男士提議讓女士先走，然後所有男士就真的站在兩邊等着，即使是情侶都放開了彼此的手，讓女生先走。

此外，內地網絡傳出多條乘客受困車廂的片段，水位淹到乘客胸口位置，另有畫面顯示，地鐵月台和車廂內有乘客遺體。