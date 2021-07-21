三孩政策釋放生育潛能　國家衞健委指關鍵在落實措施

中共中央、國務院周二（20日）公布關於優化生育政策的決定，將依法實施三孩生育政策。國家衞健委副主任于學軍周三（21日）表示，內地今年的出生人口和生育水平仍然呈下降趨勢，未來一段時間人口老化問題將加劇，三孩政策能否增加人口，關鍵取決於積極生育支援措施能否有效銜接和真正落地。

于學軍在當日舉行的國務院新聞辦公室記者會上指出，在過去10年，中國的出生人口和人口生育水平波動很大，2010年第6次人口普查時，出生人口大概是1,600萬，其後隨着單獨兩孩和全面兩孩政策實施，2016年、2017年兩年出生人口分別達到1,800萬和1700萬以上。但到2018年以後卻出現連續3年出生人口下降的情況，而且下降的幅度很大。實施三孩生育政策及配套措施，目的就是防止出生人口進一步下滑。

他認為，人口再生產有別於物質再生產，前者周期長，影響因素多，生育決定涉及複雜的因素。短期內，希望釋放生育潛能，平緩出生人口下降的趨勢。長遠而言，需要各地各部門各方面共同努力。

另周二有關政策的公布提到取消社會撫養費，有記者詢問是否意味全面開放生育。衞健委人口家庭司司長楊文莊表示，不應誇大社會撫養費（即超生罰款）對落實計劃生育政策的作用。國家衞健委是按照不主動、不強制、減免緩等要求，為逐漸淡化並取消社會撫養費打下基礎。他強調，雖然中國逐漸放寬生育政策，但人口與資源環境的緊張關係沒有改變，在完善生育政策的過程中，各部門、科研機構以及專家仍要就主要的能源資源、淡水、糧食進行研究，以保障供應。