美日韓副外長東京會晤　談及台海議題

美國副國務卿舍曼正展開亞洲之行，訪問日本、南韓及蒙古。她周三（21日）在東京跟日本外務省事務次官森健良及南韓副外長崔鐘建開會，討論台海、南海等地區安全局勢等議題。在日韓關係跌至低點之際，森健良亦與崔鐘建舉行首次雙邊會談，觸及慰安婦等爭議。

舍曼周三出席第8次美日韓副外長會議，是美方藉舍曼出訪東亞之機主導促成，亦是2017年10月後相隔4年再次舉行。三方在會上討論地區安全局勢、氣候變化、國際衞生危機等共同關切的議題及合作方案。他們強調會致力達成朝鮮半島無核化，及維護台海和平與穩定的重要性；並重申反對可能威脅以規則為基礎的國際秩序之行徑，肯定有需要維持具包容性及自由開放的印太區域。

森健良周二（20日）另與崔鐘建在東京舉行會談，指出兩國關係嚴峻，要求對方適切應對慰安婦、二戰徵用勞工等相關問題，崔鐘建則重申韓方立場。會上氣氛冷淡，二人會前合照時甚至沒碰肘致意。舍曼同日亦與森健良舉行雙邊會談，並與遭北韓綁架者家屬見面。她隨後將轉往南韓，周五（23日）與崔鐘建舉行第9次韓美副外長戰略對話。

日韓關係近日惡化，南韓總統文在寅決定不赴東京出席奧運開幕禮，與日本首相菅義偉的首腦會談告吹。美國國務院發言人普賴斯周二回應，強調美韓日建立牢固有效的三邊關係對於共同維護地區安全非常重要，鼓勵韓日以和解方式解決歷史問題，並在過程中就地區和國際優先事務開展合作。