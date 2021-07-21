台今增16宗本土確診　慈濟簽約購得500萬劑疫苗

台灣新冠肺炎疫情反彈，周三（21日）公布新增16宗本土確診病例及9宗境外輸入病例，另多5人死亡；數字連續4天維持在雙位數。台灣的慈濟基金會周三（21日）宣布與上海復星實業簽訂採購500萬劑德國BioNTech疫苗的合約，所購得疫苗將全數捐給台灣當局，未來供民眾施打。

指揮中心公布，新增的本土確診患者分別為11名男性和5名女性，年齡介乎20多歲至70多歲。患者居住地區最多的是台北市佔9宗，其次是桃園市5宗等；其中4宗感染源不明。全台至今有15,478宗確診，累計778人死亡。

台灣的行政院發言人羅秉成指，慈濟的專案依循先前台積電、鴻海旗下的永齡基金會捐贈專案之模式比照辦理，3個組織申購合共1,500萬劑疫苗，將由疾管署併案向食藥署申請專案輸入許可，同時也會將12至18歲未成年人納入接種對象範圍內。

另外，台北市政府周二（20日）公布2名確診者足迹，其中一名確診皮膚科醫師案涉刻意隱瞞去處。該市衞生局表示，該醫師已涉及規避及妨礙疫調作業，依法重罰16萬元新台幣（約4.42萬港元）。