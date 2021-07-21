鄭州鞏義嚴重洪澇釀至少16死　逾20萬人緊急轉移

內地新冠疫情持續之際，河南因持續強降雨導致鄭州市發生嚴重洪澇災害，被形容為大疫後大災。截至周三（21日），已造成12人死亡，全市3.6萬人受災，緊急轉移近20萬人。而該市下轄的鞏義市亦有多處房屋、圍牆倒塌，截至同日已統計到至少4人死亡，14座水庫溢洪道出水，2個鎮區大範圍被淹。目前全市共轉移群眾6210戶、23,663人。

周二（20日）暴雨發生後，鄭州市地鐵部分車站被浸，有乘客被困車廂。內媒從救援人員畫面顯示，有乘客從被淹軌道走上隧道沿邊排隊撤離，另有人由擔架床抬出交由急救人員協助。

在黃河河南鞏義段趙溝、裴峪、神堤三處控導工程，周二起出現不同程度的山體滑坡，淤泥堆積造成聯壩路無法通行，工程周邊道路全部中斷，道路正在疏通。強降雨引發山體、道路出現多處塌方，共涉及83條道路。其中，隴海鐵路站街集溝段出現塌方，鐵路部門正在搶險；310國道白河立交橋東300米等路段因水毀塌方導致斷行。

通訊、供電、供水恢復也面臨困難。據了解，鞏義多處地埋通信光纜被沖斷，基站基礎下沉、機櫃及塔體被泥石流掩埋，部分基站外電線杆倒地，全區鐵塔產權基站停電285站。目前，鞏義市米河鎮鎮區及一些村莊斷電、斷網、斷水已超過24小時，且物資補給困難。