蘋果及Nike中國供應商　避聘用維吾爾人

美媒指，藍思科技（上圖）和湖北海興集團（下圖）避免聘用新疆人。

美國等西方國家多次指控中國政府強迫新疆維吾爾人勞動，於是禁止進入新疆商品。美媒周三（21日）報道，隨着外國加強審查，為美國科企蘋果、運動用品公司Nike供貨及生產銷往美國產品的中國工廠，去年起避免聘用新疆維吾爾工人。

蘋果主要供應商、中國智能手機螢幕製造商藍思科技（Lens Technology Co.）的前員工等人稱，公司辭退了去年透過國家計劃從新疆調來的維吾爾工人，並停止僱用維吾爾人。中國口罩生產商湖北海興衞生用品集團（Hubei Haixin Protective Products Group Co.）的員工亦指，公司去年9月起已不再聘用新疆工人。Nike於去年6月發聲明，運動鞋製造商Taekwang Industrial的一家中國子公司，同年第二季把新疆工人送走。

目前未知藍思的新疆工人是否生產用於蘋果產品的零件，蘋果發言人說供應商行為準則禁止任何形式的歧視，會確保工人有尊嚴、受尊重。Nike和Taekwang不予置評。

人權組織和西方指摘新疆大規模扣押維吾爾人，利用中國政府所稱的「勞動力轉移」計劃，強迫新疆維吾爾人和其他少數族裔在全國各地的工廠工作，他們在安置到新地方前需要接受背景調查，包括政治履歷。