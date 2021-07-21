颱風煙花輸送水氣入內陸　鄭州雨量等於317個西湖

河南省鄭州市周日（18日）至周二（20日）降雨達617.1毫米，以全市總面積7,446平方公里估算，3天共降下45.9億立方米水量，相等於317個西湖。暴雨產生原因有4個，分別是大氣環流形勢穩定、水氣充足、地形降水效應顯著及對流列車效應明顯，並與颱風煙花有關。

河南省氣象台副台長蘇愛芳表示，西太平洋副熱帶高壓和大陸高壓分別穩定維持在日本海、中國西北地區，導致兩者之間的低值天氣系統在黃淮地區停滯，因此河南省中西部長時間降雨。在本月中旬前期，河南省處於副熱帶高壓邊緣的高能量區，颱風煙花、查帕卡分別在東南沿海和南部沿海形成，向內陸輸送大量水氣，結果在河南省集結形成暴雨。

受東風急流及穩定低渦切變影響，配合河南省太行山區、伏牛山區特殊地形對偏東氣流的強輻合抬升效應，導致暴雨中心主要分佈在河南省西部、西北部沿山地區，地形迎風坡前降水增幅明顯。

而且，中小尺度對流反覆在伏牛山前地區發展，並向鄭州市方向移動，形成對流列車效應，造成長時間暴雨的極端天氣。隨着颱風煙花於周三（21日）後移入中國內陸，會逐漸截留輸送水氣，預料河南省及河北省暴雨於周六（24日）後才完全結束。

河南省氣象台首席預報員張寧總結暴雨的5個特點，分別是持續時間長、累積雨量大、暴雨範圍廣、暴雨時段集中及具有極端性。他預料，河南省西北及中部一帶仍是暴雨集中區域，廣泛地區降雨量為100至250毫米，局部地區為300至400毫米，暴雨至少持續至周三晚上；從周四（22日）至下周一（26日），河南省沒有明顯大範圍暴雨，多為分散雷雨。