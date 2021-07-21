查帕卡昨晚江門登陸　煙花逐漸逼近台灣

陽江市的閘坡鎮有大樹被吹至連根拔起。

颱風「查帕卡」周二（20日）晚9時許在大陸廣東省陽江市江城區沿海登陸，帶來狂風暴雨，不過當地未有傳出災情；至於另一颱風「煙花」，台灣氣象局預計周五（23日）及周六（24日）最為接近當地，將為各區帶來不同程度的雷雨，或最快周二晚發出海上颱風警告。

查帕卡是今年首個於廣東登陸的颱風，較往常遲約1個月。江門市台山浪琴灣景區沙灘周二因颱風封閉，岸邊椰林搖搖欲墜，遊客只能滯留在附近的酒店。據氣象水文監測，周日（18日）晚上8時至周二晚上9時，全省有6個鎮街錄得超過250毫米的累積雨量，其中，江門台山市海宴鎮331.5毫米、陽江陽東區東平鎮311.5毫米。

颱風亦影響部分航空和鐵路交通。廣州、深圳、珠海三地於周二中午前已取消出港航班990多架次；江門站所有列車同日下午2時開始停運。廣東省防汛防旱防風總指揮部辦公室、廣東省應急管理廳預計，查帕卡登陸後將繼續向偏西方向移動，強度逐漸減弱。粵西、江門、珠三角市縣未來兩日繼續下雨，周五起各地降雨量將明顯減少。

台灣的氣象局長鄭明典周三（21日）表示，煙花目前在原地打轉，衞星雲圖顯示其風力稍有增強，但未來路徑仍不明確，還需繼續觀察。氣象局提醒，直至周六，台灣北部、東半部（包括蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖沿海或有長浪，中部以北、東北部、東部及南部山區周末或有陣雨或雷雨。