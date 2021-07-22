3艘日本海保巡邏船繞台　大陸海警船尾隨監視

中日關係緊張之際，日本海上保安廳3艘巡邏船周三（21日）分別現身台灣海峽及台灣東部外海，形成繞台之勢，期間一艘中國大陸海警船尾隨監視。台灣的國防部回應指，台軍充分掌握台灣周邊海、空域狀況。

社交網Twitter有日本軍事專頁指，日本海保巡邏船出羽號（Dewa）及竹富號（Taketomi），由台海北部往南航行。另一艘巡邏船伊是名號（Izena）則在台灣東部外海，往菲律賓方向航行，3艘船正好形成繞台之勢。

Twitter台灣軍事專頁「新‧二七部隊軍事雜談」稱，出羽號及竹富號於周三早上8時多出現在台海，大陸海警船1401號在出羽號右方監視。當出羽號、竹富號通過台海時，台灣海巡署巡防艦苗栗艦從台中港出海巡弋。

適逢颱風「煙花」將吹襲台灣及大陸東南沿海，外界推測3艘日本海保巡邏船可能為了避風而繞台。但有分析認為，在釣魚島附近海域活動的竹富號南下台海，可能與大陸海警船在釣魚島出現次數創新高有關。

竹富號及伊是名號均配有一門高壓水炮，竹富號另有一門JM61-RFS自動六管20mm旋轉機關炮，伊是名號則有MK-44 30mm自動機關炮。出羽號配備博福斯MK-3自動化單管40mm機關炮一門，航速高達30節。