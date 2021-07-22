內地漢豪花300萬人民幣購客機　盼推廣家鄉文化

江蘇省丹陽市一名經營農莊的80後男子，近日購入一架空中巴士客機，飛機運送過程曝光後引發議論，網民紛紛質疑購買飛機的用途。買家周二（20日）接受內媒訪問時表示，飛機將改裝成影像館，用來展示其家鄉文化。

今年39歲的郭峰出生於丹陽市新橋鎮群樓村，其父母從事餐飲生意40年，他初中畢業後便投身工作，從事過汽車配件行業，之後回到家鄉創業經營餐飲生意。在買飛機前，他曾先後買過公共巴士、綠皮火車並打造成特色餐廳，加入各種特色元素，例如機械人送餐和玻璃棧道等，令生意愈來愈旺。他之所以萌生買飛機的念頭，則源於2019年看了電影《中國機長》。

郭峰表示，很多人以為飛機也是用來打造成餐廳，但其實是用來作為科普教育基地，建造影像展示館，一方面展示家鄉的文化，同時讓更多同鄉能體驗空中飛行的感覺。作為土生土長的群樓村人，郭稱在創業初期得到不少村民幫助，令他也想要為家鄉做點事。據指，他經營的火車餐廳每天有2成客人是來自外地，他利用這機會介紹村裏文化，讓前來打卡的食客將文化傳承。

據了解，郭花了300多萬元人民幣（約366萬港元），從南通機場購入該架原屬重慶航空的空中巴士A320客機。購買後，該機由機場負責拆裝並運送到丹陽再安裝。目前飛機安置在郭的農莊內，計劃2年內修葺完成後對公眾開放。