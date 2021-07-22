美考慮徵碳關稅　克里促華關燃煤電廠

美國總統氣候問題特使克里周三（21日）在意大利羅馬參加二十國集團（G20）環境部長會議前，接受美媒訪問。他表示，拜登政府正評估會否對中國及其他國家徵收碳關稅，但目前未有定案；又敦促中國削減溫室氣體排放，並關閉老舊的燃煤電廠。

克里表示，美國正評估對碳排放密集型產品徵收關稅的可能性，應對氣候變化危機，但擔憂此舉可能會令貿易緊張局勢加劇，拜登已要求其辦公室分析情況。克里表示，他們希望認真了解其他國家採取的行動，如何影響他們在氣候方面所作的努力及已非常棘手的貿易問題。

美國民主黨已在國會提出碳關稅方案，作為其3.5萬億美元（約27.3萬億港元）稅收和支出立法的部分內容，促使其他國家加強減排力度。但克里表示，國會的方案只是一個「佔位符」，政府尚未作出任何支持的決定，有待詳細評估。

克里亦指出，中國在2030年之前達到溫室氣體排放峰值至關重要，並指出中國是最大的排放國。他敦促中國關閉燃煤電廠，指當地有很多逾40年歷史的燃煤電廠，既不賺錢又低效率。他又表示，正計劃下月底前訪華，致力就雙方合作方式達成協議。