鄭州醫院積水病人醫護受困　食物飲用水嚴重短缺

河南鄭州暴雨造成全市多地嚴重水浸，周三（21日）在社交網陸續傳出鄭州阜外華中心血管病醫院急需物資的消息。截至同晚9時許，醫院內的積水仍未退去，物資只能以划充氣艇送進去。據醫院醫生稱，已有武警官兵前往救援，有秩地疏散重症病人，「現在醫務人員出不去」，最缺乏的是食物。

醫院其中一名護士的丈夫劉亞坤（化名）周三晚受訪時表示，妻子今年30歲，已懷孕8個月。因為汛情，妻子自周二（20日）一直被困在醫院的宿舍內。周三傍晚他接獲妻子的微信消息，指醫院地下門診部被洪水淹沒，院內物資短缺，妻子只能吃同事帶的零食。劉又考慮，假如水持續不退，他可能要找一艘充氣艇將妻子接走。

據中部戰區微博官方帳號周三下午消息，駐河南火箭軍某部已抵達鄭州，完成兒童福利院500多名兒童救援撤離工作後，已轉往阜外華中心血管病醫院，協助醫護人員、病人撤離。醫院醫生李俊娜也表示，現在已有武警官兵前往醫院救援，「現在缺的是乾淨水，還有食物」。

阜外華中心血管病醫院位於距離中心偏遠地區，且位處低窪。據醫院官網介紹，院內共有1,000張病床，其中重症監護床位132張，包括兒童心臟中心重症監護床位30張。