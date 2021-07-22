反駁實驗室洩漏病毒　國家衞健委副主任斥不尊重常識

對指新冠病毒是由實驗室洩漏所致，曾益新認為是不尊重常識。

國務院新聞辦公室周四（22日）召開有關新冠病毒溯源情況記者會，針對「實驗室洩漏」、「病毒人造」等說法，國家衞健委副主任曾益新強調，武漢病毒研究所的職工和學生沒有一個人感染新冠病毒，沒有任何一種可以直接感染人類的病毒，沒有開展過病毒增益研究，也沒有人造病毒。他又指，世界衞生組織的第二階段溯源計劃假設「中國違反實驗室規程造成病毒洩漏」並作為研究重點，中方不能接受。

對有人聲稱武漢病毒所違反實驗室操作規程，導致病毒洩漏的消息，曾益新表示感到吃驚，認為是既不尊重常識，也違背科學。一同出席記者會的中科院武漢國家生物安全實驗室主任、武漢病毒所研究員袁志明也表明，中科院武漢國家生物安全實驗室（又稱武漢P4實驗室）作為防護等級最高的實驗室，自2018年投用以來沒有發生任何洩漏事件。

曾益新指出，今年初世衞組織國際專家組赴華開展病毒溯源工作，中國秉持公開、透明、科學、合作的原則全力支持，完全滿足世衞專家的要求，讓世衞專家前往所有他們想去的單位，包括金銀潭醫院、華南海鮮批發市場、武漢病毒研究所等。專家組得出結論，指蝙蝠和穿山甲中發現與新冠病毒關係最密切的冠狀病毒，與新冠病毒同源性最高，但仍有一定差距。而專家組最終確定病毒經由實驗室引入是「極不可能」。

關於下一階段的溯源工作，曾益新稱，對於中國部分報告中明確需要補充完善的任務，中方正積極支持相關單位和科學家持續推進，並會及時向世衞組織反饋。