南京疫情謠言滿天飛　網信部門闢謠

江蘇省南京市近日對全市市民進行新病毒檢測，與此同時網絡亦出現多起相關謠言，南京市委網絡安全和信息化委員會辦公室周四（22日）在微博發聲明，對多宗謠言進行闢謠。

通報指出，自周二（20日）南京發生新冠疫情以來，為進一步快速有效阻斷疫情擴散，南京自周三（21日）開始對全市常住人口開展全員核酸檢測。通告發出後，南京全員積極響應號召，在各區進行核酸檢測。但網上同時出現多宗謠言，引發民眾緊張情緒。

謠言包括周三21日流傳一張數千人聚集照，並謠傳是病毒檢測排隊現場，經核查該照片場景是月初當地一個碼頭的「T台水秀」。另有一段網傳7秒短片，同樣有千人聚集並謠傳是檢測現場，經核查該片段是在美國威斯康辛州密爾沃基一間球館外拍攝，當時球迷為慶祝球隊贏球而聚集。另有網民冒充地方指揮部之名，聲稱在多個小區查出3人確診，惟經官方核實，證實是謠言。

網信部門表示，南京疫情防控需要廣大市民理解配合，防疫有關工作才得以順利有序推進。在此呼籲廣大市民、網民相信官方發布的消息。同時強調會對散布疫情謠言涉嫌違法犯罪者，公安機關將會依法打擊。