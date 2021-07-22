煙花逼近雨勢增大　多地冧樹毀車近岸有巨浪

颱風煙花周四（22日）凌晨位於台灣的東南方，正緩慢移動。台灣多地前一晚雨勢明顯增強，桃園市和台中市分別發生倒樹事故，台東出現逾3米高浪。台軍周四已派出防災人員，連同兩棲突擊車、橡皮艇、抽水機、發電機等應急裝備，陸續進駐易發生水患等災害的地區，開始為防災預早準備。

台氣象局預報員謝佩芸周四上午表示，煙花目前位於台灣東面490公里海面，暴風圈半徑200公里，由於導引氣流不明顯，未來颱風移動速度相當緩慢，預計明天早上位置仍位於宮古島南方海面，今天內風力仍有機會增強，但預計影響台灣仍維持中度颱風機率較高。依照目前途徑，煙花料周五（23日）至周六（24日）最接近台灣，周四發布陸上颱風警報機會不高。

煙花的外圍環流為台灣帶來風雨，從周三晚（21日）至周四早上，桃園和台中分別傳出大樹倒塌的消息。其中，在桃園龜山區、桃園區、龍潭區，以及台中西屯區，分別發生小規模山泥傾瀉和倒樹事故，導致車輛被壓毀、交通受阻，幸未造成人命傷亡。事故經警方及清潔人員處理後，交通已恢復正常。

周三在台東、綠島、蘭嶼，海面風浪持續增強，岸邊出現逾3至4米高長浪。在富岡港工作的陳姓市民表示，中午之前還是大晴天，雖然有風但不至於太大，過了中午卻整個變天，明顯感到風浪變大。有當地漁民則表示，長浪導致海面起伏大，除漁民在海上工作困難外，船隻也有翻側的風險，因此漁民都紛紛進港避風。另東部航務中當日亦宣布，自周四至周六，台東往返綠島和蘭嶼的客貨船停駛。