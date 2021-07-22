電子煙管制條例擬8月生效　售予未滿18歲者最高罰5萬新台幣

早在今年4月下旬三讀通過的「新北市電子煙及加熱式菸具管理自治條例」，近日已獲台灣的行政院核定，預計今年8月6日公告實施。條例列明，未滿18歲者不得使用或持有電子煙及加熱式煙具，有關業者出售給未滿18歲人士，最高可罰款5萬元（新台幣，下同，約1.4萬港元）。

台媒周四（22日）報道，新北市衞生局長陳潤秋表示，電子煙近年已成為威脅台灣人民健康的一大因素，其煙油中的尼古丁仍有成癮性，可造成大腦神經系統危害，因而制訂條例以正視及保護青少年，免受電子煙的危害。

市府表示，取得藥品許可證或醫療器材許可證的電子煙、加熱式煙具及其零組件，不得製造、輸入、販賣、展示、廣告、促銷等，違者最高罰款10萬元（約2.8萬港元），最高處罰是勒令停工及停業。此外，禁煙場所亦全面禁止吸用或啟動上述兩類煙具，違者最高罰款1萬元（約2,800港元）。

陳潤秋又指，現行的法令規範不盡完備，罰金過低甚至難以起訴，因此難以對違法的電子煙的商家起到阻嚇作用，故希望條例通過後能完善此範疇的規例，更好地保障人民健康。