網傳疫情降級解封指引　指揮中心：未正式定案

台灣本土疫情趨緩，有望在本月27日從三級警戒降級解封。中央流行疫情指揮中心原定在未來兩天公布公布最新指引措施，未料周四（22日）晚網上瘋傳一張「二級警戒指引」，內容包括婚宴、公祭可開放等詳細內容。指揮中心發言人莊人祥回應，坦言表格是指揮中心正在擬定的草案，但還未正式定案。

網傳二級警戒管制草案的表格，包括室內人數限制從5人改至50人、室外10人改至100人；此外，漁港與漁船、室內場館與娛樂場所如保齡球館、桌球室等均可開放，但單一出入口管制。

而學校部分，幼兒、託兒、補習班也將適度鬆綁，高中以下運動團隊也可分流返校訓練。超市、商場、婚宴、公祭等均開放。但由於指揮中心正式指引尚未出爐，網傳表格圖也引發民眾質疑其真實性。

莊人祥晚上向媒體透露，網傳表格確實就是指揮中心與地方開會的草案，未來是否定案，還在討論中，且討論的版本非常多，但將以這個方向去討論，「有定案就會說」，至於指引何時公布，他表示下周日（25日）前會公布。